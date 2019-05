Twee jaar na de brand: panden in ere hersteld, Febo kan weer open

,,Het wachten duurde lang, maar op 31 mei zijn we weer terug”, zegt Febo-exploitant Nuno Leitão. In de zomer van 2017 brandde het Febo-pand uit, ook het buurpand werd door de vlammen aangetast. Het herstel kwam pas laat op gang. De onderhandelingen tussen verzekeringsexperts en afstemming met allerlei partijen nam meer dan een jaar in beslag.