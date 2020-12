Twee jonge vrouwen uit het niets bedreigd met mogelijk vuurwapen, man (54) uit Tilburg gearresteerd

update Zorgperso­neel GGD-ge­bied naar Veghel voor coronaprik, straks vijf prikposten voor rest bevolking

22 december VEGHEL - Het voormalig distributiecentrum van supermarktketen Jumbo aan De Amert 605 in Veghel wordt de eerste locatie voor coronavaccinaties in het gebied van de GGD Hart voor Brabant. Het zorgpersoneel van 25 gemeenten in Noord-Brabant zal daar als eerste een vaccinatie krijgen vanaf 11 januari. Dat hebben de GGD, Veiligheidsregio en een aantal gemeenten in Noordoost- en Midden-Brabant besloten.