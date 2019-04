Twee jongens (17 en 18) aangehouden na schietincident in Tilburg

Weg van het Vrijthof in Maastricht, op naar de Vrijthof in Hilvaren­beek: 540 mountainbi­kers zijn onderweg

9:32 MAASTRICHT- Het Vrijthof in Maastricht loopt leeg, de Vrijthof in Hilvarenbeek ligt er nog verlaten bij. De KWF Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge is zaterdagochtend van start gegaan. Een groep van 540 mountainbikers uit voornamelijk Midden-Brabant heeft 150 kilometer voor de boeg, waarvan een aanzienlijk deel door België. Rond 14 uur wordt de snelste uit het peloton op de Vrijthof in Hilvarenbeek verwacht. Een dikke zoen van Patty Pitt zal de beloning zijn.