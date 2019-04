Twee jongens (18) uit keurige Tilburgse wijk Blaak beschoten na absurde boevenact

Muziek als waarschu­wing bij verkeers­licht Tilburg: gebruik je mobieltje niet als je fietst

13:52 TILBURG - Wie via de Boomstraat bij de fietsoversteek met de Noordhoekring in Tilburg aan komt rijden, hoort sinds kort muziek bij de verkeerslichten. Nummers zoals Skinny Love (Birdy) en Hero (Family of the Year). Druk op de fietsersknop en het volgende nummer gaat van start.