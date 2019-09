Twee jongens met mes op zak opgepakt in Tilburg

Man valt in woning van trap en raakt zwaarge­wond, traumaheli­kop­ter landt in Kaatsheu­vel

9:04 KAATSHEUVEL - Een man is zaterdagnacht rond 01.45 uur in een woning aan de Schubertstraat in Kaatsheuvel van de zoldertrap gevallen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.