Twee jongens op heterdaad betrapt bij heling scooter in Tilburg

Norbertij­nen hebben hun huis in Tilburg te koop gezet

12:54 TILBURG - De Norbertijnen hebben hun huis in Tilburg Noord te koop gezet. Vraagprijs: 545.000 euro. Het pand aan de Schans 95 is de priorij van de Abdij van Berne in Heeswijk. Een priorij is het tweede huis van een klooster.