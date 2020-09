Twee katten omgekomen bij woningbrand in Rijen

Illegale tabaksfa­briek gevonden in schuurtje Dongen, douane neemt 358 kilo tabak in beslag

17 september DONGEN - In een schuurtje aan de Asterstraat in Dongen heeft de politie dinsdag een illegale tabaksfabriek aangetroffen. In de schuur lagen blauwe vaten, staafmixer en zo'n 358 kilo aan illegale waterpijptabak.