Twee leerlingen Theresialyceum besmet met corona, lesprogramma gaat gewoon door

De leerlingen zitten in de bovenbouw in hetzelfde jaar. Meer wil Zweers om privacyredenen nu niet zeggen over de besmettingen. Het lesprogramma gaat in elk geval gewoon door. ,,We houden ons daarbij aan ons protocol en die de VO-raad. Meer kunnen wij daar nu ook niet doen", vertelt de rector. ,,We doen dus nu ook niet iets anders op school dan dat we voor deze besmettingen deden.”

Zomervakantie

Naast de bekende maatregelen van het RIVM staat in het protocol van het Theresia onder meer hoe de leerlingen zich per ruimte moeten gedragen. Zo is het niet de bedoeling dat leerlingen blijven rondhangen op of net buiten het schoolterrein of de fietsenstalling. In de klas moeten ze plaatsnemen volgens de gemaakte plattegrond en moeten ze in de ‘leerlingenzone’ blijven. Ook moeten leerlingen altijd 1,5 meter afstand houden van het personeel. Voor vragen over of en hoe de leerlingen zich binnen de school hebben bewogen, verwijst Zweers naar de GGD, die het bron- en contactonderzoek doet. De school is sinds vorige week weer open na de zomervakantie.