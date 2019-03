Twee loslopende honden bijten kippen dood in Berkel-Enschot

Meisje (17) vermist tijdens bezoekje in Efteling: vrienden­groep slaat alarm, politie zoekt in omgeving

17:37 KAATSHEUVEL - Bij de Efteling in Kaatsheuvel is woensdag een grote zoekactie op gang gezet voor een bezoekster die aan het begin van de middag vermist is geraakt. Dat bevestigen zowel het pretpark als de politie tegenover deze krant. De bezoekster, een meisje van zeventien, liep rond één uur naar de uitgang van het park en is daarna door niemand meer gezien.