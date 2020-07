Twee man door rood, een botsing en twee zwaargewonden. Of was het toch al groen?

Met ruim 100 kilometer per uur over de Goirlese­weg: taakstraf geëist na ravage

14:31 BREDA/TILBURG - Een inmiddels 21-jarige Tilburger reed volgens onderzoek tussen de 102 en 148 kilometer per uur over de Goirleseweg richting Tilburg, waar 50 per uur de maximale snelheid is. Hij vloog op 18 maart 2018 over een drempel, verloor de macht over het stuur en knalde snoeihard tegen een boom.