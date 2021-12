Twee mannen (19 en 31) opgepakt vanwege woninginbraak in Tilburg

Anonieme tips leiden in Tilburg naar 6 kilo hasj en illegale sigaretten

TILBURG - In een bedrijfspand aan de Jan Frederik Vlekkeweg (Het Laar) in Tilburg is 6,2 kilo hasj gevonden. De drugs waren verpakt in blokken. Ook stond er 30 liter hennepolie en lagen er 17 sloffen illegale sigaretten.

3 december