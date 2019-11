Twee mannen (36 en 33) vernielen ruiten van woning in Tilburg

Opnieuw agent in gezicht geslagen in Tilburg: ‘We hebben ons met de wapenstok moeten verdedigen’

11:05 TILBURG - Een agent is in de nacht van zaterdag op zondag in zijn gezicht geslagen op de Korte Heuvel in Tilburg. Dat gebeurde toen hij met zijn collega’s een kroeggevecht probeerde te sussen. ,,Wij hebben ons met de wapenstok flink moeten verdedigen”, zegt de politie, die ook meldt dat mensen zich tegen de agenten keerden.