Twee mannen aangehouden na mogelijke bedreiging met wapens in Tilburg

vraag 't vtwonen Kleur in een donkere kamer is júist een goed idee

6 juli Een donkere kamer in huis is qua interieur een uitdaging. Hoe krijg je het zo licht mogelijk, aangekleed, naar wens en belangrijk: hoe kies je de juiste kleuren? Hoofdredacteur Nicolette Fox van vtwonen houdt van kleur in ieder interieur en dus óók in de donkere ruimtes.