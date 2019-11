Twee mannen met ruim 140.000 euro in auto aangehouden in Rijen

Donderdagavond rond 19.30 uur zag een agent een voertuig rijden en besloot deze te dirigeren naar een controleplaats in Hulten. Op de Julianastraat stapte de 54-jarige bijrijder uit Katwijk uit met een grote zak geld. Hij is door een agent achtervolgd en aangehouden.

De 49-jarige bestuurder van de auto uit Hulten is ook aangehouden.

Vuurwapen

Later bleek dat de verdachte ruim 140.000 euro bij zich had. De politie onderzoekt hoe de witwaspraktijk is ontstaan.