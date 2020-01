Twee mannen opgepakt in Tilburg met zakjes drugs

Oorzaak van brand die stroomsto­ring in Tilburg veroorzaak­te nog onduide­lijk

16:54 TILBURG -Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was van de felle brand in een transformatorhuisje maandagavond aan de Noordhoekring in Tilburg. Dat zegt een woordvoerder van Enexis Netbeheer. Door de brand kwamen zo'n 2.000 huishoudens enige tijd zonder stroom te zitten en moesten zes flatjes worden ontruimd.