Twee mannen opgepakt na inbraak bij voetbalvereniging in Tilburg

Oerwoud aan bouwbusjes teistert Tilburg. Brengt de bouwfiets redding?

9 juni TILBURG - Op welke manier kun je iets doen aan het oerwoud van in de weg staande bouwbusjes in de stad? In Tilburg hebben ze er iets op gevonden, denken ze. Fietskoeriers Tour de Ville en Technische Unie zorgen voor aanlevering van bouwmaterialen per fiets.