Twee mannen trappen Tilburger van fiets en beroven hem van telefoon

Signalement

De politie is op zoek naar twee mannen in de leeftijd van 20 en 40 jaar met beide een donkere huidskleur. De bestuurder van de brommer had een stevig postuur en droeg een lange broek en stoffen instapschoenen met een puntige neus. De passagier was ongeveer 1.65 meter lang met kort kroezig haar. Hij droeg een zwarte broek, felgeel shirt en een donkere leren jas. Opvallend was dat hij aan zijn rechterpols veel gouden armbanden droeg.