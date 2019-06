Twee mannen uit Rijen aangehouden na drugsvondst in auto

Motorrij­der uit Tilburg rijdt onder invloed, met drugs en vlindermes, op motorfiets met vals kenteken

11:18 TILBURG - Een 47-jarige motorrijder uit Tilburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 00.20 uur op de Henriëtte Ronnerstraat in Tilburg aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs. De man was aan de kant gezet omdat hij door rood reed.