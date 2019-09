Twee mensen aangehouden bij busje met drugsvaten bij hotel De Druiventros in Berkel-Enschot

De man en vrouw zijn meegenomen naar het bureau. In het busje bleken zo'n 25 jerrycans te staan, plus een aantal grote blauwe vaten. In één jerrycan zit aceton, zo gaf de meetapparatuur van de politie bij een eerste onderzoek aan. Later op de avond bleek er in totaal 2000 liter drugsgrondstof te staan. Het hebben van aceton is op zich niet verboden, maar wel in grote hoeveelheden als dit.