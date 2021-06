Twee minderjarigen aangehouden nadat ze jongen (13) zomaar mishandelden in Oisterwijk

Frank Cornelis­sen werkte 37 jaar met hart en ziel voor zijn patiënten in Zuid: ‘Een echte volkswijk, waar ze voor hun dokter hebben gestreeje’

30 mei TILBURG - Wie bijna 37 jaar huisarts is geweest in Tilburg-Zuid heeft wel wat te vertellen. Frank Cornelissen begon er met één patiënt, peuterde ooit een schot hagelkorrels uit de billen van een stroper en kreeg hulp uit de buurt toen er was ingebroken. Hij blikt tevreden terug op het werken in een volkswijk die minder volks werd, maar waar ze nog altijd het hart op de tong hebben.