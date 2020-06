Twee nieuwe plannen voor zonneparken brengen totaal op 50 hectare in Hilvarenbeek

HILVARENBEEK - In Baarschot en Haghorst moeten twee nieuwe zonneparken herrijzen. Energiecoöperatie Hilverstroom heeft daartoe een intentieverklaring ondertekent met Kronos-Solar, dat is een Duitse ontwikkelaar van zonneparken die al in negen landen actief is. De commissie Ruimte debatteert donderdagavond over de plannen.

In totaal gaat het om 26 hectare aan zonnepanelen. Die moeten aan de Ansbaldweg in Baarschot en de Oirschotsedijk in Haghorst komen. Ze kunnen stroom produceren voor in totaal achtduizend huishoudens. Dit plan staat overigens los van de twintig hectare vol zonnepanelen die aan de Driehuizerweg in Haghorst moeten komen. Daar heeft Hilverstroom een overeenkomst over gesloten met Zonnepark Haghorst.

Er wordt veel aandacht besteed aan de inpassing van de zonneweiden in de natuurlijke omgeving, zo geven Hilverstroom en Kronos-Solar aan in een persbericht. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de grond onder de panelen te laten begrazen door schapen. Kruidenzones zijn een basis voor kleine marterachtigen en vlinders.

Leren over zonne-energie op scholen

Wim Lemmens bestuurslid van Coöperatie en ook kartrekker van de ‘werkgroep Zon’ binnen Hilverstroom, geeft aan dat de aanleg van de zonneweiden ook een positieve invloed kan hebben voor zonnepanelen op daken in de gemeente: ,,Samen met Kronos-Solar streven we ernaar dat inwoners en bedrijven van Hilvarenbeek meeprofiteren van de inkoopvoordelen op zonnepanelen. We betrekken hier de lokale installateurs zoveel mogelijk bij”. Lemmens vertelt daarnaast dat de energiecoöperatie en Kronos-Solar educatieve projecten voor scholen starten.