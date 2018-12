Twee personen onwel in woning aan Trouwlaan in Tilburg

Zangeres Hind Hakki was op moment van aanslag in Straats­burg: ‘Hij kon zomaar ons hotel binnenstap­pen’

12:08 STRAATSBURG/TILBURG - De Tilburgse zangeres Hind Hakki was op het moment van de aanslag in Straatsburg. Ze is daar samen met Buma/Stemra lobbyist Robbert Baruch en vele andere internationale creatievelingen om te praten over de rechten van artiesten in Europa. Dinsdagavond was ze onderweg van het parlement naar een restaurant dichtbij Place Kléber waar de aanslag net had plaatsgevonden. “We mochten de brug niet over naar het eiland. Overal stond beveiliging. Toen wisten we dat er iets aan de hand was.”