Twee petities in korte tijd tegen ‘knallende motoren’ op cityring: ‘Alsof er vuurwerk ontploft’

Mike Trésor met Belgen tegen Jong Duitsland zonder Mats Köhlert

28 augustus De debuterende bondscoach Jacky Mathijssen heeft Mike Trésor van Willem II opgenomen in de selectie van België onder 21. De Rode Duivels spelen op dinsdag 8 september om 16.00 uur op Den Dreef in Leuven tegen Jong Duitsland. De inzet is kwalificatie voor het EK.