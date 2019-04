Twee politiehelikopters cirkelen boven Tilburg opzoek naar vrouw die auto ingetrokken is, maar blijkt gewoon een ruzie

Tilburgse met roots in Sri Lanka tast in het duister: ‘Waar komt dit geweld vandaan?’

18:17 TILBURG- Uit welke hoek komt het nietsontziende geweld in Sri Lanka? Met die vraag worstelt in Tilburg ook Neranjanee Fernando. Ze heeft met haar Nederlandse man een gezin van drie jongens in de Reeshof gesticht, maar het hart is altijd uit blijven gaan naar Sri Lanka, het eiland van haar geboorte en haar jeugd. En dat hart huilt nu. ,,Ik ken zestien mensen die in Negombo in het ziekenhuis komen goed.”