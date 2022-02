Twee scooterrijders lichtgewond bij botsing langs kanaal in Tilburg

‘Mens-er­ger-je-niet’ op het biljart in Tilburg: ‘Wè is dè nou?’

Als Tom Penrose aan het trainen is bij Cues&Darts in zijn woonplaats Tilburg, komt er af en toe een andere bezoeker van het biljartcentrum vragen wat hij in hemelsnaam aan het doen is. ,,Wè is dè nou? Het lijkt wel Mens-erger-je-niet!” In zekere zin klopt dat, blijkt als Penrose over de biljartvorm five-pins vertelt.

12 februari