Twee supers met laagsteprijsgarantie onder één dak in Tilburg: lukt het iets gratis mee te krijgen?

De boodschappentas staat in de achterbak, een boodschappenlijstje zit in de binnenzak. Een lijstje met alleen maar mogelijke boodschappen dit keer. Boodschappen waarvan eerst nog even moet worden vastgesteld of het product in de ene supermarkt goedkoper is dan in de andere. Want meerdere supermarktketens beloven altijd de laagste prijs. En betrap je ze op het tegendeel, dan mag je het product gratis meenemen. Laten Jumbo en Nettorama dit nou beide beloven, en aan het Wagnerplein ook nog eens gebroederlijk onder één dak zitten.