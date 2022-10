Twee tieners aangehouden voor straatroof met vuurwapen in Tilburg

Internet­super­markt Picnic gaat ook in De Langstraat van start: zeven wagentjes de weg op

KAATSHEUVEL - In Tilburg en Den Bosch reden ze al, de elektrische wagentjes van Picnic. Nu gaat de online supermarkt ook boodschappen bezorgen in De Langstraat. Woensdag 2 november opent Picnic een distributiecentrum in Kaatsheuvel.

10:29