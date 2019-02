Twee Tilburgers (17 en 19) aangehouden voor gewelddadige straatroof op Pieter Vreedeplein

Het trio beroofde het slachtoffer van zijn dure Parajumper jas en Valentino schoenen. Ze renden met hun buit weg in de richting van de Magazijnstraat. De 18-jarige Tilburger is nagekeken in de ambulance. Hij had door de klappen in zijn gezicht een bloedneus opgelopen. Een deel van zijn eigendommen is inmiddels teruggevonden.