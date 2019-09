Twee Tilburgers (18 en 19) aangehouden voor steekpartij in centrum

VIDEO Burgemees­ter over brand Haarendael: ‘Grote wond in de Haarense gemeen­schap’

15:46 HAAREN - De brand op landgoed Haarendael slaat een diepe wonde in de Haarense gemeenschap. En daarbuiten. Dat stelt waarnemend burgemeester Yves de Boer van Haaren. Hij kan nog niets zeggen over de toekomst van Haarendael: ,, De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed moet er iets van vinden, net als de verzekeringsmaatschappij. De heer Vugts is eigenaar. We gaan snel proberen de toekomst met elkaar uit te schilderen.”