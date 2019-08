Twee Tilburgers opgepakt in drugslab Zwingelspaan, pandeigenaar schrikt zich rot: ‘Dit is bizar’

videoZWINGELSPAAN - In een bedrijfspand aan de Tonsedijk in het buurtschap Zwingelspaan, in de buurt van Fijnaart, is maandagmiddag rond 12.00 uur een drugslab aangetroffen. Drie mensen die binnen waren zijn opgepakt. Het gaat om twee Tilburgers (29 en 57 jaar oud) en iemand uit Zoetermeer (54).

Het blijkt een lab waar amfetamine werd gemaakt; ook wel bekend als speed. Volgens een woordvoerder kreeg de politie ‘informatie’ dat er mogelijk een drugslab in de loods zou zitten. Eenmaal binnen bleek die verdenking te kloppen. Hoe groot het lab precies is, wordt nog onderzocht. Maar na een eerste inspectie spreekt de politie van een ‘groot lab’, met grote ketels. Binnen was het netjes en schoon.

Voor de eigenaar van het pand, René Otto, was de inval ook een complete verrassing. Hij had 200 vierkante meter van het pand sinds een maand verhuurd, zo zegt hij zelf. ,,Ik ben ontzettend geschrokken‘’, zegt Otto in een eerste reactie. Hij was zelf niet aanwezig, maar kreeg appjes van vrienden die van het nieuws gehoord hadden. Toen hij vervolgens zelf op de site van BN DeStem keek, zag hij wat er gaande was.

Otto heeft een bedrijf in stalen kozijnen en wilde een extra zakcentje verdienen door een deel van het pand te verhuren. ,,Deze huurder zat er pas een maand in. Hij zou het gebruiken voor de opslag van spullen, zo was het idee.‘’ Van de drugs zegt hij niets te weten.

De ondernemer is bang dat zijn pand dicht moet. Dat kan hij slecht gebruiken, omdat hij er een deel van zijn brood mee verdient. ,,Mijn vriendin zei nog: ‘verhuur dat pand nou niet.’ Maar het leek mij wel handig. Misschien ben ik wel te goed van vertrouwen. Dat is nu in elk geval flink beschadigd.‘’

,,Bizar‘’, sluit Otto af. ,,Ik zit in een slechte film.‘’

Inmiddels is de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen ter plaatse. Die helpt bij het opruimen van het drugslab.

