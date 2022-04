Twee verdachten aangehouden voor berovingen bij ‘dates’, vijf mannen verhoord

Dit verhaal jeukt ... ‘Helemaal leeggezo­gen door die schurft!’

TILBURG - Geen idee hoe ik eraan ben gekomen, maar hoe kom ik er vanaf?! Schurft, luidt de diagnose van mijn huisarts na meerdere bezoeken. Ik ben dan al de wanhoop nabij. Slapen doe ik hooguit drie uur per nacht. Ik krab mijn huid open, voel me vies en durf er met niemand over te praten.

5 april