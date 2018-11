Twee verdachten op de vlucht na beroving van vrouw in Tilburgse speeltuin

Met 20.000 xtc-pil­len in leenauto Tilburg: snoeiharde eis van 30 maanden tegen Oosterhou­ter

13:38 OOSTERHOUT/TILBURG - Een 22-jarige Oosterhouter is gepakt met 20.000 xtc-pillen en 4000 gram amfetamine in een geleende auto. Hij zou 100 euro krijgen voor het ophalen van een tas in Tilburg. Nu hangt hem dertig maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, boven het hoofd.