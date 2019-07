Twee verdachten van winkeldiefstal in Tilburg na achtervolging aangehouden

De politie ontving een melding van een winkel in het centrum. Een man en vrouw hadden een winkeldiefstal gepleegd en waren ervandoor gegaan. Via cameratoezicht van de gemeente Tilburg zagen zij vervolgens het tweetal in een auto stapten en het centrum verlaten. In een naastgelegen wijk werd het voertuig met daarin de verdachten aangetroffen. Een van hen sloeg op de vlucht. Hij werd na een korte achtervolging aangetroffen in de achtertuin van een woning.