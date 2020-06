Twee vermoedelijke inbrekers van straat geplukt in Tilburg

Weer brand op pleintje in Kaatsheu­vel, waarschijn­lijk aangesto­ken

6:13 KAATSHEUVEL - Voor de tweede keer in korte tijd is de brandweer uitgerukt naar het President Kennedyplein in Kaatsheuvel. Hier stond in de nacht van dinsdag op woensdag namelijk een grote container met asbestafval in brand.