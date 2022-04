Twee vrouwen (18 en 20) aangehouden voor straatroof in Tilburg

Petanque vergrijst in Oisterwijk, maar het blijft wel verbroede­ren

OISTERWIJK - Tegen de vergrijzing in timmert Petanque Club Oisterwijk aan de weg. In het weekend van 23 en 24 april komt de landelijke top voor het NK Doubletten naar Oisterwijk. En in augustus kunnen alle wijken van Oisterwijk het op een nieuw toernooi tegen elkaar op gaan nemen.

16 april