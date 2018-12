Twee vrouwen naar het ziekenhuis na botsing met auto in Tilburg

Nieuw in Tilburg: samen palliatief mopperen, als beter worden niet meer kan

17:17 TILBURG - Een nieuw initiatief voor mensen die ongeneeslijk ziek, maar niet terminaal, zijn: de Palliatieve Mopperpotjes. Het is een praatgroep van ContourdeTwern in wijkcentrum Heyhoef in de Reeshof, waar allerlei zaken aan de orde kunnen komen.