Twee vrouwen overvallen in woning Tilburg, daders gevlucht met onbekende buit

Blij met nieuwe Vossenberg: ‘Ik hoef niet meer in de woonkamer te slapen’

20 december KAATSHEUVEL - Ze zitten er in; de eerste bewoners van het nieuwe woonzorgcomplex Park Vossenberg in Kaatsheuvel. Dik tevreden zijn ze over het algemeen, al is verhuizen op je oude dag óók wennen: ,,Die lift is doodeng.”