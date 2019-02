Tweedaags eerbetoon aan Buddy Holly in Udenhout

Robinson vertolkte al de rol van Holly in een musical over diens leven die in verschillende Europese landen te zien was. Hij wordt volgens de organisatie van het Udenhoutse Holly-weekend zowel qua uiterlijk, bewegingen en spel ‘de perfecte vertolker’ van Buddy Holly genoemd.

Buddy Holly werd slechts 22 jaar oud. Hij verongelukte in 1959 op ‘the day that music died’ bij een vliegtuigongeluk in Iowa samen met Ritchie Valens en JP Richardson (The Big Bopper). Daarvoor had Holly zijn naam echter al gevestigd met nummers als Peggy Sue, That’ll be the day en Well allright.