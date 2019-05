Tweede dag Festival van het Levenslied van start met Tilburgs Uurtje

From The Snow-Covered Hill grote winnaar tijdens Tilburgs Film Festival 2019

13:52 TILBURG De animatiefilm From The Snow-Covered Hill is zaterdag de grote winnaar geworden op het Tilburgs Film Festival 2019. Regisseurs Matty Jorissen en Wijnand Driessen wonnen de prijzen voor Beste Regie, Beste Muziek en de Talent Award voor veelbelovende maker. In totaal werden er 12 prijzen verdeeld.