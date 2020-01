Tweede deel Alphenseweg in Gilze aangepakt voor ruim 1 miljoen

De weg wordt door het aanbrengen van verkeersplateaus omgevormd tot een straat waar de maximale snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur gaat. Het asfalt op de hoofdweg en beide parallelwegen verdwijnt. Daarvoor in de plaats brengt de gemeente nieuw gebakken klinkers aan. Nutsbedrijven zijn doende kabels en leidingen te verleggen. De riolering verkeert in goede staat, maar gaat wel op de schop. Het hemelwater, afkomstig van daken van woningen en de kolken in de straat, wordt afgekoppeld van het riool en via een infiltratiesysteem direct in de bodem gebracht.