Tweede familiezaak Besterdplein vertrekt: afscheid Van Kerckhoven ‘zonder treurnis’

Het is nog steeds een begrip. Ook al is het de planning om eind mei 2020 helemaal te stoppen. Arno: ,,We zitten nog met twee seizoenen, dus verkopen we onze wintervoorraad nu, daarna onze zomerspullen.” Tenzij eerder een huurder zich aandient. Ze zijn pandeigenaren, gaan de locatie verhuren.



De buren gaan ook al weg, die hebben ongeveer dezelfde leeftijd. Ineke: ,,De historie houdt er wel mee op. Dat roepen de klanten ook ‘oh, wat jammer’. Maar ja, veranderingen horen er gewoon bij. Natuurlijk hebben fysieke winkels het moeilijker dan vroeger, maar dat is niet de reden dat we stoppen.” Arno: ,,We werken zes dagen per week, soms zeven. We gaan het rustiger aan doen.” Ineke lacht. ,,Ik wil me wel weer eens vervelen. 's Morgens op de bank met een boek en dan uitlezen tot in de avond. Dat heb ik al veertig jaar niet meer gedaan.”