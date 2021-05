Tweede tienminuten-bezorger strijkt in Tilburg neer: Gorilla-‘warenhuis’ aan het Piusplein

‘Fred zou het liefst álles zelf doen, maar dat kan natuurlijk niet’

7:47 ‘De trainer die Willem II nog verder kan helpen, werkt 20 kilometer verderop’, was de kop van de column van Hugo Borst in deze krant twee weken geleden. Fred Grim was de ideale kandidaat voor de Tricolores, bedoelde hij. ,,Dat leek me volkomen logisch", blikt de columnist daar op terug. En het gebeurde: vrijdag werd bekend dat Grim een tweejarig contract tekent in TIlburg.