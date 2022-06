Tweede verdachte schietpartij centrum Tilburg op het spoor, getuige hoorde slachtoffer zeggen: ‘Ik ben geschoten’

Eén miljoen euro om Brabantse onderne­mers te beschermen tegen ‘gruwelijk gehaaide criminelen’

TILBURG - Cybercrime, winkelovervallen of lieden die geld willen witwassen in de horeca of met vastgoed, op bedrijventerreinen en bij (jacht)havens. Ondernemers krijgen ermee te maken. Om hun weerbaarheid te vergroten stelt minister van Justitie Yesilgöz jaarlijks 10 miljoen euro extra beschikbaar, maakte ze deze week bekend. Gaat de vlag uit bij Platform Veilig Ondernemen (PVO) Brabant-Zeeland?

10 juni