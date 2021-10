Tweelandenpunt verdient een opknapbeurt, vinden de heemkundigen van Hilvarenbeek en Poppel

Het is een pareltje, het punt waar België en Nederland, Poppel en Hilvarenbeek elkaar treffen. Tenminste: dat kan het worden, vinden de Heemkundige Kring Hilvarenbeek en Diessen, en Heemkunde- en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius. ,,Hier ligt zoveel geschiedenis. Het is een populair plekje voor fietsers, maar eigenlijk is het een ratjetoe. We willen hier iets moois van maken", zegt Ton de Jong van de Hilvarenbeekse Heemkundige Kring.

De heemkundigen willen onder meer graag een mini-tribune bij het kapelletje aan de Beekseweg, bankjes om op te zitten en goede informatieborden. Wandelpaden en bankjes op de oever van de Rovertsche Leij moeten beter zicht bieden op de natuur rondom het punt waar Hilvarenbeek en Poppel elkaar treffen. Ooit stond er een watermolen bij het beekje, vlakbij de brug. Verborgen onder een berg zand en onkruid ligt het molenwiel. Dat moet opgeknapt weer een plekje krijgen.

Het belangrijkste punt is misschien nog wel de brug met de stenen balustrades. Aan beide kanten zijn de scheuren behoorlijk. En die worden steeds groter. Als Jan van Helvoirt en De Jong met hun Belgische collega Luc Andries staan te praten op de brug, is het een komen en gaan van tractoren. In de verte hoor je de lege vanuit Nederlandse kant aan hobbelen en de volle met mais komen weer terug uit België. Het is toch minstens elke tien minuten raak vandaag.

,,Er moet iets gebeuren met de brug. Die houdt nu geen vijftien jaar meer stand, zo intensief als die wordt gebruikt", schat De Jong in. De gemeente Ravels heeft aan de Belgische kant een verbod uitgevaardigd met bijbehorende bordjes om verkeer dat zwaarder is dan 7,5 ton te verbieden. Het heeft geen effect, zo is in een uurtje tijd wel duidelijk.

Vandaar dat de beide heemkundige kringen graag zien dat de brug wordt versmald. Zodat zwaar verkeer daar niet meer door kan en om ruimte te maken voor een fietspad op de brug. ,,Zoveel zwaar verkeer is voor de brug niet goed, maar voor de veiligheid van fietsers ook niet. De twee gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor het onderhoud", aldus De Jong.

Is het niet aan de gemeenten om hier het voortouw te nemen? Nee, vindt Andries die in herinnering brengt dat de beide heemkundekringen ruim tien jaar geleden op de grens al een ontmoetingsplek samen hebben geregeld. ,,We hebben hier met best veel partijen te maken. Niet alleen de gemeenten, ook waterschappen, grondeigenaren. En op zich staan alle neuzen wel dezelfde kant in.”

Het plan wordt nu gepresenteerd aan de beide gemeenten. Want het enige wat nog wel ontbreekt is het geld om het een en ander mogelijk te maken. Andries en De Jong hopen dat aan beide kanten van de grens wat potjes te vinden zijn. ,,Het is een prachtig punt in de toeristische infrastructuur. We hopen dat de gemeenten daar serieus over om de tafel gaan", vindt De Jong.