Tweelingen geven alles in scholierenloop in Tilburg

TILBURG - Sinds de Warandeloop in 2013 met scholierenlopen begon, is het inmiddels een groot onderdeel: 44 basisscholen doen mee met 800 scholieren. Een kijkje bij drie tweelingen.

Als na half tien het eerste startschot klinkt voor de eerste scholierenloop, komt deze zondag een gezellige lage zon op. Een brede sliert met tientallen kinderen uit groepen 3 rent onder geel en bruin opgelichte bladerdekken door. Papa's, mama's, oma's en opa's volgen via een beeldscherm hun loop over smalle paden.

Rennen op opzwepende muziek

Astrid (46) en Mark (48) Huijsmans kijken met een koffietje toe voordat straks hun zoon Thijs 1.120 meter gaat rennen bij scholierengroep 6. Hij is een van de weinige individueel aangemelden. Tijdens de scholierenlopen doen vooral Tilburgse basisscholen collectief mee. Zijn moeder: ,,We komen speciaal uit Dinteloord. Heel leuk dat onze zoon in Tilburg mag deelnemen." Tweelingbroertje Lars gaat zijn broer aanmoedigen. ,,We zijn tweeling, maar ik heb geen conditie. Ik ben keeper, vandaar.”

Tientallen jongens van groepen 4 staan inmiddels klaar aan de start voor de 560 meter. Onder hen ook tweeling Kees en Mads Janssen van basisschool Christoffel. Na het startschot schalt door de speakers al snel dat Kees aan kop is. 'Hij was al twee jaar eerste, en zie hem nu weer gaan.' Muziek 'Pump it Up', zweept de scholieren op. Ook de tweeling Safa en Muhammed Sahin van de Christoffel rent tussen de bomen door.

Volledig scherm Julia van Velthoven tijdens de Warandeloop © Pix4Profs / Joris Knapen

In beweging komen

Kirsten de Koeijer (40) van openbare basisschool Koolhoven prikt in een tent nummers op t-shirts van scholieren en leidt hen naar de start. ,,Mijn sportieve dochter uit groep 6 trok de kar en regelde 26 leerlingen als deelnemers. Dan ga je als ouder wel helpen." De Koeijer staat achter de doelstelling van de organisatie: jongeren op gezond gewicht. ,,Hier kunnen kinderen plezier beleven aan sport en zo stimuleert men hen in beweging te komen. De digitale generatie beleeft hier dat ook andere dingen leuk zijn." De Koeijer is blij dat OBS Koolhoven beweging steeds serieuzer neemt. ,,Er is gelukkig sinds dit jaar weer een vakdocent gymnastiek.”

Kees Janssen volgde vorig jaar tijdens de Warande Loop een proefles van atletiekvereniging Attilla. Zijn moeder, de Tilburgse Carolien Hakkesteegt (42): ,,En daar heeft hij zich toen aangemeld. Daarom is deze scholierenloop zo nuttig. Vooral voor kinderen die normaal niet veel buiten spelen.”

Haar zoon Kees komt met 2 minuut 16 als eerste aan en broertje Mads is tweede. Safa Sahin is achtste en haar tweelingbroer twaalfde. En Thijs? Ook hij werd eerste met 4 minuut 36.

Voor de scholierenloop sloegen sportbedrijf Tilburg, ROC Sport en Bewegen en atletiekvereniging Attilla hun handen ineen. Samen met Stichting Opmaat, een organisatie van vijftien openbare basisscholen in Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Baarle-Nassau.