Tweetal onder schot aangehouden in Tilburg: vuurwapen aangetroffen na ruzie

Update + video Arrestatie­team haalt verdachte schietpar­tij uit woning Tilburg, ook slachtof­fer aangehou­den

10:38 TILBURG - Een arrestatieteam van de politie heeft zondagochtend een man uit een woning aan de Gregoriusstraat in Tilburg gehaald. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietincident eerder op de dag in de woning. Ook het slachtoffer is aangehouden, meldt een woordvoerder van de politie.