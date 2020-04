Tweetal uit Tilburg dringt kluswoning in Oisterwijk binnen en probeert kleding te stelen

Online bingo rukt op in de dorpen: vrijdag volgt Moergestel, zaterdag Udenhout

16:00 OISTERWIJK - Haarenaar Roel van de Ven (28) is druk met het uitrollen van de Grote Online Bingo Show. Tot in de Achterhoek weet hij dorpsgemeenschappen aan de buis van YouTube te kluisteren. Vrijdag is Moergestel aan de beurt, zaterdag Udenhout.