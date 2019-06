Twijfels bij LEV over cijfers woningbehoefte in Hilvarenbeek

Het college van Hilvarenbeek werkt momenteel aan een woonvisie, waarin precies staat aangegeven aan wat voor soort woningen de komende jaren behoefte is in de gemeente. Het adviesbureau Bureau Companen deed daarvoor een woningbehoefteonderzoek. De uitkomsten werden begin mei gepresenteerd, maar riepen bij LEV vragen op. Zo zou er in Baarschot bijvoorbeeld nauwelijks animo zijn voor huurwoningen, maar juist veel belangstelling voor huizen van 4 ton of meer.