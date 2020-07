Twijfels over sloop voormalige seksclub: ‘Waarom wordt financieel voordeel weggegooid?’

RIJEN - Kern'75, D66, Groen Gilze en Rijen (GGR) en de PvdA hebben donderdagavond tijdens de raadsvergadering in Gilze en Rijen vraagtekens geplaatst bij de sloop van voormalig seksclub Badda Bing in Hulten.

Ze vrezen dat er sprake is van kapitaalvernietiging, de gemeente kocht het pand voor 1,5 miljoen euro, en zien liever dat het gebouw wordt hergebruikt. Er zou een concreet plan klaarliggen van een geïnteresseerde koper. Ook wijzen ze erop dat Gilze en Rijen door de sloop naast een BTW-voordeel zou pakken. “Het verbaast ons dat dit financiële voordeel wordt weggegooid", aldus fractieleider Peter von Meijenfeldt van de PvdA.

Voorgenomen sloop

Reden voor de vier partijen een motie in te dienen waarin het college van B en W wordt opgedragen het tegen de grond slaan van de seksclub uit te stellen totdat er zekerheid is over het BTW-verhaal. In de tussentijd kan gezocht worden naar een koper.

Quote Er ligt al jarenlang een plan om het pand te verbouwen. De inkt van het bestem­mings­plan is nog niet droog of u komt al met de sloop Antonet Krol

D66 is bovendien boos op het college van B en W en hekelt het feit dat de partij het nieuws over de sloop uit de krant heeft moeten vernemen. "Waarom heeft u de raad daar niet vooraf over geïnformeerd?", aldus Antonet Krol (D66). “Er ligt al jarenlang een plan om het pand te verbouwen. De inkt van het bestemmingsplan is nog niet droog of u komt al met de sloop.”

Goede koper

Wethouder Ariane Zwarts benadrukt dat het om 'een voorgenomen sloop' gaat. "Eerst wachten we op de uitkomsten van een flora- en fauna-onderzoek. Ook zijn we op zoek naar een goede koper. Pas als we alles op een rijtje hebben staan wordt een besluit genomen over sloop.”

Ze verwacht binnen 'twee tot drie weken' duidelijkheid te geven richting de raad. Ook over de vragen die er spelen rond de BTW.

Die toezegging is voor alle partijen, op GGR na, voldoende. Reden dat ze tegen de motie stemmen.