‘Twin Flame’ is nieuwe film Lidi Toepoel met studenten ROC. ‘Het was even wennen voor ze’

TILBURG - Regisseuse Lidi Toepoel maakt eerder twee korte films met studenten van het ROC. Donderdagavond is bij Cinecitta de vertoning van de derde: ‘Twin Flame', een film over de jonge muzikanten Joyce en Joël. Ze spelen in een bandje dat op doorbreken staat. Deze film is in een week opgenomen, onder meer bij muziekpodia Paradox, Hall of Fame en Little Devil en restaurant Kok Verhoeven.

,,In het voorjaar hadden we vijf draaidagen", zegt Lidi Toepoel. ,,Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ik ben dat gewend, maar voor de studenten was het wennen. Bij de opnamen waren zo'n 25 studenten betrokken: de artiesten, maar ook leerlingen AV voor het camerawerk, geluid, licht en van mode voor visagie, haar en kleding.” De jongeren ambiëren een toekomst in een creatieve sector en kunnen met de film ervaring opdoen. Acteur Bart de Rijk speelde de rol van platenbaas. ,,Voor de jongeren is het goed om met professionals te werken.”

Locatiebezoek

Het script is geschreven door Rudi Brekelmans. Lidi Toepoel vertaalde met de studenten de tekst naar beeld. Ze gingen op locatiebezoek en zochten daar naar de goede camerapositie. Met studenten mode sprak ze over de juiste kleding en make-up. Voor de rollen in de film moest auditie worden gedaan. Deze voorbereiding duurde enkele maanden.

Lidi Toepoel omschrijft ‘Twin Flame’ als een muzikaal liefdesverhaal. ,,Joyce en Joël hebben een relatie, maar ze kunnen niet met én niet zonder elkaar. Hun band staat op doorbreken en daardoor nemen de spanningen alleen maar toe.” De platenbaas is de band helemaal zat en zoekt een nieuwe bassist. Het slot is dramatisch. De titel is vernoemd naar de naam van de band in de film.

Een frisse ervaring

Toepoel maakte eerder met studenten van het ROC ( AV-specialist, Medewerker Evenementen Organisatie, Mode en Podium- en evenemententechniek.) de films ‘Het geheim van de Kempen’ en 'Buiten Bewustzijn’. Na haar derde film geeft het stokje door aan een collega. ,,Het is erg leuk, ik gun een andere regisseur dezelfde ervaring. Bovendien is het voor studenten fris om ook met andere professionals te werken.” De productie van de film was in handen van Clemens Bennink en Paul Vermee.

Nog een film. Oma met dementie

De Tilburgse regisseuse zit al weer tot over haar oren in een nieuwe film: 'Zoentjesdief'. De opnamen zijn volgende week in Tilburg en bij Torentjeshoef in Berkel-Enschot. Ook zijn beelden te zien vanuit een taxi die door Tilburg rijdt. De korte film waarin Frits Lambregts, Christanne de Bruijn en Hetty Heyting een rol spelen wordt in drie dagen gedraaid.

,,De film gaat over een meisje van wie de oma dementerend is. Ze ziet er de voordelen van in, zeker als oma in het zorgcentrum een relatie krijgt. De vriend van oma gaat naar een andere afdeling en het meisje ziet dan wat dat met oma doet. Het is een maatschappelijk thema, gezien door de ogen van een kind.”

Oma Mientje

Het is ook een persoonlijk verhaal. Mientje, de 95-jarige oma van Lidi Toepoel, heeft ook dementie. Ze woont in een zorgcentrum in Tilburg en had daar ook een vriend. ,,Het verhaal is gebaseerd op mijn eigen oma. Ik heb het script voor de film zelf geschreven.” De nieuwe film is in het voorjaar te zien op het Tilburgs Film Festival. Of oma Mientje de film in de bioscoop zal zien is twijfelachtig, een privévertoning bij haar thuis ligt meer voor de hand.